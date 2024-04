Chi l'ha visto, il caso di Mara Favro e la scoperta della cartellina misteriosa: «Camera mortuaria, carabinieri, autopsia»

di Dajana Mrruku

La storia di Mara Favro, raccontata a Chi l'ha visto, ha dell'incredibile. La donna è scomparsa dall'8 marzo 2024 mentre tornava da Chiomonte a casa a Susa (Torino). Mara, che assume farmaci giornalmente, era stata a lungo senza lavoro, ma pochi giorni prima della scomparsa era riuscita a trovare un impiego come cameriera in una pizzeria- ristorante. Il viaggio di ritorno alle 3 di notte, diventa però l'ultimo momento in cui i suoi familiari hanno notizie, dalle 5:47 di notte non c'è più nessuna notizia della donna.

Gli aggiornamenti di Chi l'ha visto

Alle 8:26 alle 9:03 il datore di lavoro e il fratello di Marta provano a contattarla e iniziano a mandare messaggi preoccupati.

Dopo alcune ricerche, i giornalisti di Chi l'ha visto ritrovano una cartellina misteriosa dove vengono riportati alcuni messaggi e parole inquietanti: «Ministero d’istruzione giovani, Ministero di difesa, Ministero di giustizia, camera mortuaria, carabinieri, autopsia». Poi un messaggio con una data particolare: «10 marzo 2024 - Napoli». Che la donna volesse arrivare a Napoli due giorni dopo la sua scomparsa?

Per adesso non ci sono altri aggiornamenti, ma la preoccupazione cresce ogni giorno di più.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 22:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA