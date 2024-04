Steve Lalande ritrovato grazie agli spettatori di Chi l'ha visto?: l'uomo era scomparso lo scorso 8 marzo a Firenze

di Serena De Santis

È finito l'incubo per una famiglia francese, che aveva perso le tracce del proprio figlio arrivato in Italia lo scorso gennaio. Nel timore che a Steve Lalande, questo il nome del 41enne francese, fosse successo qualcosa, la mamma e il papà hanno iniziato a divulgare la notizia della sua scomparsa fino a rivolgersi a Chi l'ha visto?, il programma di Federica Sciarelli che va in onda su Rai3. Sono stati proprio i telespettatori a ritrovare l'uomo, grazie a delle segnalazioni che sono partite dalla Toscana.

Adesso Steve sta bene e si trova serenamente in Italia. A comunicarlo è stato lui stesso in un video divulgato dalla pagina Facebook del programma. «Sto bene - ha dichiarato nel filmato -. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato e sono rimasti accanto alla mia famiglia».

La scomparsa e il ritrovamento dopo un mese

Steve era arrivato in Italia lo scorso 22 gennaio, soggiornando nell'hotel Medici al centro di Firenze. In città ha avuto contatti con altri cittadini francesi, a cui aveva chiesto aiuto per la sua ricerca di lavoro. Secondo quanto ricostruito dalla sorella Christa, il 7 marzo Steve ha contattato un’amica.

Da allora, la sua famiglia non ha avuto più sue notizie. Così i genitori, preoccupati che gli fosse accaduto qualcosa di male, hanno deciso di rivolgersi al programma di Federica Sciarelli, nella speranza che qualcuno sentisse il loro appello. Una preghiera che non è rimasta inascoltata, visto che dopo più di quattro settimane sono stati proprio i telespettatori di Chi l'ha visto? ad aver segnalato la presenza di Steve a Firenze.

La notizia del ritrovamento è stata comunicata da un addetto del programma che l'ha raggiunto, confermando le sue ottime condizioni di salute. «Steve sta bene - ha spiegato l'inviato in un video - Vuole ringraziare tutti gli spettatori e ha detto che ama l'Italia. Resterà ancora un po' a Firenze prima di tornare in Francia dalla sua famiglia».

