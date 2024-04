Chi l'ha visto, il mistero di Franco Bonzi: scomparso dal centro di Milano. Vittima del raggiro social di una donna

di Cristina Siciliano

Chi l'ha Visto, Federica Sciarelli durante la puntata del 10 aprile ha affrontato il caso che riguarda la scomparsa di Gianfranco Bonzi, 59 anni, custode di un palazzo in via Borgonuovo a Milano, nel cuore della città, in zona Brera, che è scomparso a Milano il 23 marzo. L'uomo è stato vittima di un raggiro sui social ed è scomparso portando con sé solo la sua carta d'identità. Le indagini propendono per un allontanamento volontario. A quanto pare Franco aveva conosciuto una donna sui social che usava in chat Facebook, il nome di una cantante famosa, Dua Lipa. L'inviata di Chi l'ha visto è riuscita a contattare questo profilo fake chiedendo informazioni su Franco dopo la sua scomparsa. «Mandami 50 euro», ha chiesto il profilo fake all'inviata per informazioni sull’uomo sparito. «Siamo risaliti al codice fiscale ed abbiamo capito qual è la città dove si trova questa persona ed è in Sicilia - ha sottolineato Federica Sciarelli -.



Le parole del fratello Michele

Il fratello di Franco ha parlato ai microfoni di Chi l'ha visto. «Non si erano mai visti di persona - ha sottolineato Michele -. Impossibile. Spero che la polizia postale riesca a trovare qualcosa. Magari si è anche chiuso. Lui ha lasciato tutto a casa tranne la carte d'identità. Ho fatto tantissimi sbagli chiedo un aiuto anche a quella donna. Noi non abbiamo problemi basti che ci diano qualche informazione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 10 Aprile 2024, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA