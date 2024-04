Chi l'ha visto, 22enne uccisa in Valle d'Aosta. La testimone: «Lei era tranquilla, li ho visti salire sul pullman»

di Cristina Siciliano

Chi l'ha Visto apre le porte ad un caso della ragazza trovata senza vita in Valle D'Aosta. La 22enne francese trovata morta in una cappella abbandonata a La Salle, un piccolo comune nei pressi del confine. La giovane nelle ultime ore è stata identificata da alcuni parenti e il suo corpo è stato sottoposto all’autopsia che ha emesso i primi verdetti.

Aosta, ragazza francese uccisa: è caccia al fidanzato italiano. «Aveva il divieto di entrare in contatto con la vittima»

La 22enne è infatti stata ritrovata con una profonda ferita alla gola e, accanto a lei, alcuni rifiuti e un pacchetto di marshmallow. Una storia che fa pensare a un omicidio, e che le forze dell’ordine stanno cercando di chiarire. Una testimonianza ha rivelato che la ragazza era stata vista in compagnia di un 20enne italiano di origine egiziane. I due sarebbero arrivati dalla Svizzera e cercassero un supermercato prima di dirigersi verso le montagne per campeggiare. «Questo ragazzo aveva un divieto di avvicinarsi alla ragazza - ha sottolineato Federica Sciarelli durante la puntata -. C'è un controllo giudiziario. Il giudice aveva notificato il divieto di entrare in contatto con la vittima».



Chi l'ha visto e il caso della ragazza morta ad Aosta

«Questo 20enne sarebbe in Francia - ha sottolineato l'inviato di Vittorio Romano -.

La proprietaria del bar

L'inviato, Vittorio Romano, ha intervistato una donna, la proprietaria di un bar. «Il 26 marzo la coppia è venuta qui ed entrambi cercavano un posto dove accamparsi - ha spiegato la proprietaria del bar -. Lei era un po' stile dark. Lui molto abbronzato e parlava italiano però mi dava l'idea che non fosse italiano. Lui mi ha chiesto gli orari del pullman. Li ho visti salire insieme sul pullman. Volevano accamparsi in questi posti abbandonati. Il ragazzo è stato molto tempo in bagno e lei poteva chiedermi aiuto se voleva. Non si sentiva in pericolo. Facevano parte del gruppo Urbex. Lui era pulito in viso, aveva occhi e capelli scuri e forse era un po' più giovane di lei».

«Molte notizie in Francia dicono che il ragazzo doveva comparire davanti al trubinale per violenza domestica - ha sottolineato Federica Sciarelli -. Abbiamo capito tramite Giovanna Botteri che vivevano insieme».

Mercoledì 10 Aprile 2024

