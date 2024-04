Aosta, ragazza francese uccisa: è caccia al fidanzato italiano. «Già a processo per abusi sulla vittima»

di Ida Di Grazia

Ci sono novità sull'omicidio della ragazza francese ritrovata venerdì scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d'Aosta . Il procuratore di Grenoble Eric Vaillant in una nota ha aggiunto nuovi particolari sul fidanzato della vittima, un giovane di nazionalità italiana che aveva il divieto di entrare in contatto con la vittima. Il ragazzo era stato posto sotto controllo giudiziario il 13 gennaio scorso in seguito alla denuncia per violenza domestica e minacce.

Ricercato

È ricercato dalla fine di marzo per «violazione del controllo giudiziario» il giovane di nazionalità italiana, di 21 anni, incensurato, che è sospettato dell'omicidio della sua compagna in Valle d'Aosta.

Anche la Procura di Grenoble ha aperto un'indagine per l'omicidio della ragazza. Secondo l'autopsia, la 22enne francese uccisa e abbandonata nell'ex chiesetta in Val d'Aosta è stata colpita con un coltello e dissanguata. La coppia aveva attraversato la frontiera il 25 marzo scorso.

«La procura - si legge nella nota - aveva aperto un'indagine per violazione del controllo giudiziario nei confronti del ragazzo e da allora lo sta cercando. Infatti, era stato posto sotto controllo giudiziario il 13 gennaio scorso in seguito alla denuncia per violenza domestica e minacce. Conformemente alle richieste dell'accusa, il giudice gli aveva notificato il divieto di entrare in contatto con la vittima. Doveva essere processato dal tribunale penale di Grenoble venerdì 3 maggio 2024».

Le autorità giudiziarie italiane e francesi stanno lavorando in stretta collaborazione per arrestare il sospettato.

