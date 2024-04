Ragazza trovata morta a Aosta, spunta un testimone: «Lei e il compagno come vampiri, pallidi e dark. Cercavano cibo»

di Redazione web

C'è un testimone chiave nel caso - la procura di Aosta indaga per omicidio - della morte di una ragazza ancora senza nome a La Salle. «Non c’è nessun furgone bordeaux in questa storia», afferma con certezza, smentendo le voci circolate dopo il ritrovamento del corpo in una ex chiesetta diroccata all'inizio della Valdigne e il coinvolgimento di un uomo ora ricercato. Vestiti di scuro, con un'aura di mistero che li avvolge, nella descrizione che il testimone ne fa a La Stampa i due sembrano personaggi usciti da un racconto gotico. «Lei: molto bella, ma sofferente, emaciata. Lui con i ricci neri e la carnagione olivastra. Ho pensato: due vampiri. E ho pensato anche un’altra cosa, per cui adesso provo molta vergogna: lei era così pallida che sembrava un cadavere», racconta. Di sicuro è lei la giovane morta: il testimone ha riconosciuto una foto mostratagli dai carabinieri.

Il super testimone

L'uomo, che ha riferito la sua testimonianza ai carabinieri, ha spiegato di aver incrociato una coppia lungo la Strada Statale 26, in prossimità del ristorante "Papagran". I giovani, descritti come «Emo. Dark, ragazzi sofferenti», gli avrebbero chiesto informazioni per trovare un supermercato e fare rifornimento di cibo per andare a campeggiare in montagna. «Mi hanno raccontato di essere arrivati dal confine svizzero.

Le ipotesi

La Procura di Aosta, dopo il ritrovamento del corpo della ragazza e la misteriosa sparizione del giovane, ha aperto un'inchiesta per omicidio, sebbene il vero movente resti avvolto nel mistero. «O una lite o un suicidio», si lascia sfuggire un investigatore. Mentre le indagini procedono, tra la visione delle immagini di sicurezza e le testimonianze dei locali, resta il rammarico di chi ha incrociato il cammino di questi due giovani senza riuscire a intuire la tragedia incombente. «Come potevo immaginare che sarebbe finita così?», si chiede il testimone.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Aprile 2024, 08:40

