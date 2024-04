Ragazza trovata morta nella ex cappella abbandonata, è caccia al furgone rosso: «Visto dove è stato trovato il cadavere»

di Redazione Web

Ci sarebbe un furgone rosso bordeaux al centro delle indagini dei carabinieri di Aosta. È di venerdì 6 aprile la scoperta di un cadavere di una ragazza in una ex chiesetta di La Salle, disabitata da tempo. Secondo le prime ricostruzioni un furgoncino camperizzato di colore rosso avrebbe fatto tappa proprio in quelle zone.

Il furgone visto vicino alla cappella diroccata

Le autorità hanno chiesto nei bar e nei supermercati del posto. Secondo alcuni testimoni, il mezzo sarebbe stato visto proprio vicino al luogo del ritrovamento del corpo senza vita della giovane donna. A tal proposito sono state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza sulla statale 26, tra Aosta e Courmayeur.

Si sospetta che la donna trovata morta fosse a bordo del mezzo che ora si sta cercando. Il cadavere, che presentava alcune ferite, è stato trovato nel pomeriggio di venerdì nel villaggio abbandonato della frazione Equilivaz, in fondo ad un ex cappella diroccata. A scoprirlo alcune persone che stavano facendo una passeggiata. Le cause del decesso saranno determinate dall'autopsia, in programma martedì prossimo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 14:36

