Bolletta da oltre 12mila euro per una fornitura mai attivata. La protesta di Ombretta: «Neanche conosco questo gestore»

Una sopresa amara quella vissuta da Ombretta Martorelli che di punto in bianco si è ritrovata in mano una bolletta per luce e gas da 12mila euro. Preoccupazione e stupore. Questo ha provato la donna, che ha poi denunciato l'accaduto raccontando che la società che ha inviato le fatture (sei in totale) fosse a lei totalmente sconosciuta. La mail che si è ritrovata a leggere, ha spiegato al Resto del Carlino, arrivava da una società di Verona, che chiedeva «di pagare due bollette, emesse il 18 e 19 marzo scorsi, per 10.200 euro».

Le bolletta inaspettata

Non solo, perché la richiesta riguardava anche delle precedenti fatture emesse tra gennaio e marzo (per un totale di 12.362 euro), mai pagate: «Ma per forza sono in sospeso, io non ne sapevo niente», ha protestato la donna, che abita con la figlia in contrada Castelrotto a Ripe San Ginesio, in provincia di Macerata.

Ora la palla passa all'avvocato, contattato da Ombretta Martorelli, che avrà l'obiettivo di capire le cause dietro alla disgraziata sorpesa. L'ipotesi è quella di una truffa. Nel maceratese, e non solo, in tanti negli ultimi tempi hanno segnalato episodi simili alle associazioni dei consumatori.

