L'auto esplode all'improvviso e prende fuoco, bimbo di un anno salvo per miracolo: genitori sotto choc

Un incendio choc che poteva avere conseguenze tragiche. Un'auto con a bordo una famiglia con un bimbo di appena un anno è esplosa e ha preso fuoco: gli occupanti sono riusciti miracolosamente ad uscire. Un video girato da alcuni passanti mostra il momento in cui un'auto è stata avvolta dalle fiamme "in pochi secondi" mentre i genitori lottavano per tirare fuori il loro bambino di un anno dall'auto. La notizia è riportata da The Sun.

Il rogo improvviso

Sam Mannings, 32 anni, stava accompagnando la sua fidanzata Sammy e la loro figlia di 19 mesi a casa dopo una giornata di shopping quando ha notato del fumo proveniente dal cruscotto. Il papà si è fermato al semaforo quindi sono scesi subito dal veicolo. In un istante, la Volvo V50 è andata in fiamme in una strada trafficata a Poole, nel Dorset. Un residente si è preso cura della fidanzata e della figlia di Sam mentre lui e un paio di passanti cercavano di spegnere l'auto in fiamme con un estintore. Ma non c'è stato nulla da fare perché il veicolo è andato completamente distrutto nell'incidente avvenuto ieri alle 17.

La testimonianza del padre

Si ipotizza che l'incendio sia stato causato da un guasto elettrico, ma questo deve ancora essere confermato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 17:34

