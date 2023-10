«Te l'avevo detto che l'avresti pagata», poi spara e lo uccide: l'omicidio choc davanti a centinaia di persone

È una storia di litigi e rancori quella che sembra aver armato la mano di un uomo che, davanti a centinaia di persone in strada nell'Avellinese, ha sparato contro l'uomo che considerava un rivale, un cittadino ucraino morto poco dopo all'arrivo in ospedale. «Ti avevo detto che l'avresti pagata», avrebbe detto all'uomo agonizzante in terra.

Omicidio nell'Avellinese, ucraino ucciso in pieno centro a Grottaminarda davanti a centinaia di persone

