Spinge il passeggino in sella allo scooter in piena notte: «Quando pensi di aver visto tutto nella vita...»

Scene che lasciano di stucco. In piena notte, tra le vie di Avellino, un automobilista si è trovato davanti una persona in scooter che spingeva un passeggino, come se niente fosse. Non è dato sapere se nella carrozzina ci fosse o meno un bambino, anche se si spera di no, ma a prescindere la scena è risultata alquanto surreale, tanto che la persona alla guida ha deciso di filmare il tutto e poi di condividerlo su TikTok sull'account @ilbrunss con la scritta: «Avellino, Italy. Quando pensi di aver visto tutto nella vita...». Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 20:28

