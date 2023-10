Britney Spears rivelazione choc: «A 12 anni bevevo con mia madre»

di Redazione web

Britney Spears, la cantante di 41 anni, dopo le ultime presunte rivelazioni sulla gravidanza durante la storia con Justin Timberlake, continua a non tirarsi indietro. Nel suo nuovo libro di memorie 'The Woman in Me' , che uscirà il 24 ottobre in un estratto ottenuto da 'People' ha affermato che all'età di dodici o tredici anni avrebbe bevuto diversi cocktail in compagnia di sua madre.

La dichiarazione della star

Secondo l'estratto la cantante avrebbe affermato: «Per divertimento, a partire da quando ero in terza media, mia madre e io facevamo il viaggio di due ore da Kentwood a Biloxi, nel Mississippi, e mentre eravamo lì, bevevamo daiquiri». Inoltre Britney Spears ha paragonato la sua esperienza con la madre a quella di suo padre con l'alcol, dicendo: «Mi è piaciuto il fatto di poter bere con mia madre ogni tanto. Il modo in cui bevevamo non assomigliava per niente a come lo faceva mio padre. Quando beveva, diventava più depresso e si chiudeva. Siamo diventati più felici, più vivi e avventurosi». La pop star avrebbe continuato descrivendo i primi anni della sua adolescenza come «una normale vita da adolescente». Questa normalità, per quanto piacevole per la star, comportava però delle rinunce: «C'era qualcosa di così meravigliosamente normale in quel periodo della mia vita: andare al ballo di fine anno, andare in giro per la nostra piccola città, andare al cinema.

