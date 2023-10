Kasia Smutniak presenta il nuovo cucciolo dal pelo maculato: «Abbiamo alcune cose in comune»

di Redazione Web

Da quando ha notato i primi segni di vitiligine comparire sulla pelle di volto e braccia, Kasia Smutniak, 44 anni, ha capito che si trattava di un'occasione per crescere come persona imparando ad amare e accettare la sua condizione cutanea. Da quel momento in poi, l'attrice è sempre stata positiva e aperta nel parlare della sua esperienza con la vitiligine. E Kasia Smutniak l'ha fatto anche nelle ultime ore, con leggerezza e autoironia. In che modo? Pubblicando un post sul suo profilo Instagram dove ha presentato il suo nuovo amico a quattro zampe sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Kasia Smutniak ha presentato il suo amico a quattro zampe ai follower attraverso un post che ha pubblicato sul profilo Instagram.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan a corredo della foto. «Siete stupendi entrambi», ha scritto una fan. E ancora: «Siete dolcissimi e tu sei molto forte. Siete belli come il sole».

