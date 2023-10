Filippa Lagerback a Che Tempo che fa: «Il mio ruolo mi piace». Il veto di Daniele Bossari su Ballando con le stelle

di Redazione Web

Che tempo che fa torna in televisione. Mancano poche ore per rivedere Filippa Lagerback sul Nove di nuovo al fianco di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La modella svedese, moglie di Daniele Bossari, ha scelto di seguire i suoi compagni di viaggio nonostante stia vivendo una fase di cambiamento professionale. E proprio nelle ultime ore, la conduttrice ha parlato del programma, della sua vita privata e della sua carriera. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Le parole di Filippa Lagerback

«Con grande attesa siamo contenti di cominciare in questa nuova casa. Sono felice di rivedere tutti - ha raccontato Filippa Lagerback in un'intervista a SuperGuida Tv-. Fabio è preparatissimo e sa tutto di qualsiasi argomento. Non è solo serio, ha la battuta pronta. Luciana è pazzesca. Il mio ruolo nel programma non mi sta stretto, non mi sognerei mai di condurre al posto di Fabio Fazio.

La conduttrice ha rivelato (ironicamente) anche il motivo per il quale non partecipa a Ballando con le stelle. «Mi è sempre piaciuto come programma, l’ho sempre guardato con Stella, lei amava Ballando con le Stelline. Daniele ha sempre detto no per paura che potessi innamorarmi del ballerino».

Ultimo aggiornamento: Domenica 15 Ottobre 2023, 13:33

