Filippa Lagerback compie 50 anni: «Ritocchini? Me li hanno consigliati, ma ho preferito la bellezza interiore»

Filippa Lagerback ha compiuto 50 anni proprio oggi, 21 settembre ed è più bella che mai. Gli anni sembrano non trascorrere per la presentatrice di Che Tempo Che Fa che si mostra sempre solare e felice. Filippa trascorrerà la giornata del suo compleanno insieme alla sua amata famiglia, con il marito Daniele Bossari e la figlia Stella. Intanto, la presentatrice ha voluto condividere una riflessione sull'accettazione del proprio corpo e della bellezza interiore. Andiamo a leggere che cosa ha scritto.

Filippa Lagerback ha festeggiato il suo compleanno pubblicando sui suoi profili social alcuni scatti in cui appare struccata e sorridente, felice dei 50 anni appena compiuti. Sul profilo di Che Tempo Che Fa ha deciso di lasciare un messaggio sull'importanza di curare la propria bellezza interiore e di accettarsi per come si è.



«Sono cresciuta con il concetto della bellezza interiore, dove guardarsi troppo allo specchio era sconsigliato e creme, trucchi e prodotti di bellezza erano considerati superflui, perché tanto l’interiore si nutre e cura in altri modi. Buffo pensare che il destino mi abbia portato a fare la modella per tanti anni, prima di approdare alla Tv, dove l’aspetto conta eccome. I miei agenti negli anni hanno “consigliato” interventi chirurgici: “dovresti rifarti il naso che fa ombra nelle foto” al “con un seno piu’ grande potresti fare un calendario” ma sono sempre andata contro questi “preziosi consigli” con le parole della mamma ben chiare in testa.

Gli auguri di Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto ha condiviso con i suoi follower una foto molto divertente insieme a Filippa Lagerback per farle gli auguri per i 50 anni, scrivendole: «Buon compleanno gemella diversa! Sii sempre gnocca…dentro e fuori»

