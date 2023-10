Myrta Merlino in giro con la Vespa rossa, poi la riunione col regista: «All'aperto, finché il tempo...»

di Redazione Web

Ereditare un programma storico come Pomeriggio 5 e trovarselo sulle spalle dall'oggi al domani, leggendo un po' ovunque encomi dell'ex padrona di casa non deve essere stato facile per Myrta Merlino. Tuttavia, la conduttrice sta cercadno di catturare sempre di più la simpatia e l'attenzione dei suoi fan. Nelle ultime ore infatti, Myrta Merlino ha pubblicato una foto nelle sue Instagram stories in compagnia del regista Franco Bianca. «Riunioni all'aperto finché il tempo ce lo consente». Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

La conduttrice di Pomeriggio 5 ha poi condiviso sul suo profilo Instagram una foto mentre siede su una Vesa rossa. «Oggi così».

Myrta Merlino al Foro Italico

Myrta Merlino in compagnia di Marco Tardelli è giunta al Circolo di tennis Foro Italico. «La vita, come il tennis, è questione di tempi - ha scritto la conduttrice a corredo del post Instagram -. Se arrivi in tempo sulla palla, questa approda facilmente nell’altra metà campo, ma se sei in ritardo tutti i tuoi sogni si incaglieranno in una semplice rete. Oggi al Foro Italico il tennis al servizio della salute dei cittadini».

