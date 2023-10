Myrta Merlino e la frase sul "troppo amore": bufera a Pomeriggio 5, lei chiarisce tutto. «Vi invito a...»

di Redazione Web

Myrta Merlino travolta dalle critiche. Il motivo riguarda quanto è accaduto nel corso di una puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice, parlando della strage di Alessandria, dove qualche giorno fa il 67enne Martino Benzi ha ucciso moglie, figlio e suocera e poi si è suicidato, ha dato spazio ad un concetto di "amore" che ha fatto molto discutere. «Lui ha ucciso per troppo amore». Questa è la frase che non è piaciuta a molti telespettatori. Tuttavia, nelle ultime ore, Myrta Merlino ha voluto fare chiarezza in merito a tale argomento pubblicando un post sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Continuo a ricevere critiche e attacchi per la frase "troppo amore" legata alla strage di Alessandria - ha scritto Myrta Merlino sul suo profilo Instagram -.

Myrta aggiunge poi: «E da me, solo come spunto su cui discutere per aprire il dibattito nel corso del quale Maria Corbi, ospite in studio ha risposto alla mia sollecitazione, sottolineando l'ossimoro pericoloso che si annida in quella frase. L'amore è vita. L'amore non può dare morte».

