Myrta Merlino a Pomeriggio 5, l'imitazione di Barbara Foria fa impazzire i social: lei risponde così

«Sono pazzesca, che emozione essere tutti giorni con il pubblico e ringrazio tutti con il cuore... No, con il cuore no. Con l'apparato cardiaco». Sono queste le parole che Barbara Foria ha pronunciato in un video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram mentre imita la neo conduttrice di Pomeriggio 5, Myrta Merlino. Ma facciamo un passo indietro. Il video social di Barbara Foria rimanda alla puntata di Fake show, il programma condotto da Max Giusti, che è andata in onda ieri sera. Al termine della puntata l'attrice si è presentata nei panni di Myrta Merlino. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

«Ormai si sa che parliamo di argomenti molto alti perché sanno tutti che prima era un programma terra, terra - ha sottolineato Barbara Foria mentre imita Myrta Merlino -.

Naturalmente, l'imitazione dell'attrice è fatta in maniera molto scherzosa e senza alcuna mancanza di rispetto. Infatti, a tale proposito, Myrta Merlino ha condiviso il video di Barbara Foria nelle sue Instagram stories e ha scritto: «Tu sei veramente pazzesca».

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Settembre 2023, 16:39

