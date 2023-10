«Mio marito mi ha tradito con la mia migliore amica, sono incinta del nostro terzo figlio: cosa faccio?»

di Redazione Web

Una mamma di due bambini, il terzo in arrivo, ha fatto una scoperta che l'ha lasciata senza fiato e ha chiesto consiglio durante un programma radio per capire come risolvere - per quanto possibile - il suo dilemma. Tutto è iniziato durante il fine settimana, quando ha notato qualcosa di strano in un messaggio apparso sul cellulare di suo marito. Dopo aver fatto alcune ricerche, ha scoperto il segreto dello sposo, ovvero l'abbonamento all'account di OnlyFans della migliore amica.

Durante l'intervista, Sophie racconta tutta la storia e chiede consiglio ai due speaker radiofonici, come riportato dal DailyMail.

Il racconto del "tradimento"

Sophie è incinta di 24 settimane del suo terzo figlio, eppure si ritrova a mettere in dubbio il suo matrimonio e il rapporto con suo marito.

Quando le è stato chiesto se avesse parlato con la migliore amica di questa scoperta, Sophie ha risposto di sì, per chiederle se potesse confermare che quella fosse la sua pagina. La conferma è arrivata, così la mamma ha deciso di parlare con il marito per fargli capire come si sentisse: «Non posso passare sopra a questa cosa. Lo sa che mi ha ferito profondamente. Sono incinta di 24 settimana del nostro terzo figlio e non credevo avrebbe fatto una cosa del genere con una persona che è così vicina a noi».

Gli speaker si sono detti sotto choc e hanno espresso la loro vicinanza a Sophie per la terribile situazione. Riguardo la sua domanda, «Come si fa ad andare avanti dopo una così?», la risposta degli ascoltatori è stata quasi unanime. Qualcuno ha scritto: «Corri, Sophie! Meriti molto di meglio. Fai i bagagli anche ai tuoi bambini e costruisciti una vita migliore!», mentre altri hanno sottolineato la mancanza di rispetto per ciò che ha fatto, senza tenere conto dei sentimenti di Sophie.

Un ascoltatore in particolare ha messo in dubbio che il fatto sia limitato alla pagina di OnlyFans: «Questa "migliore amica" non mi convince. Se la segue su OnlyFans, probabilmente si saranno scambiati qualche occhiata anche di persona. Non puoi fidarti di nessuno!».

Pochi altri, invece, hanno criticato Sophie, dicendole di farsela passare: «Lei ha detto di essere già a conoscenza della sua dipendenza dal porno e poi si dispera perché si tratta di qualcuno che conosce. Non hanno mica una relazione, non vedo il problema».

Infine, qualcuno critica anche le modalità con cui la donna ha deciso di affrontare il suo disagio: «Non fare la sfascia famiglie, parlane con lui e spiegagli come stanno le cose. Poi c'è anche il fatto che tu non abbia problemi a condividere la tua storia in radio, insomma...»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 13:23

