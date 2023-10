Nonni affittano la loro casa per comprare le medicine, l'inquilina la vende: «Era tutto quello che avevamo»

di Redazione web

«Ho 87 anni e mia moglie ha 92 anni. Abbiamo affittato il nostro unico appartamento per permetterci di comprare le medicine e il nostro inquilino lo ha venduto a un'altra persona senza il nostro permesso, non abbiamo ricevuto alcun pagamento e non abbiamo mai avuto intenzione di vendere casa nostra»: comincia così il doloroso sfogo di un anziano che si è ritrovato - alla sua veneranda età - a dover chiedere aiuto tramite i social network per rientrare in possesso di quanto aveva di più caro.

Nonnina 93enne esce nel cuore della notte e si perde: salvata dalla polizia

Nonnina chiama la polizia perché si sente sola, gli agenti Luca e Salvatore vanno da lei e le cucinano gli spaghetti

La casa venduta senza permesso

Melquiades Alvarado è un anziano in pensione che vive nella città di Baruta, in Venezuela, con sua moglie. Secondo quanto ha dichiarato in un video pubblicato il 15 ottobre, la coppia aveva dato in affitto il suo appartamento a un inquilino che se ne è poi indebitamente appropriato e lo ha rivenduto senza alcuna autorizzazione da parte del legittimo proprietario. Nel video diventato virale l’uomo di 87 anni dice: «Il mio appartamento è stato rubato e ho bisogno del tuo aiuto». Secondo quanto racconta, avrebbe acquistato la casa nel 1979, quando lavorava presso una società parastatale che controlla la produzione di petrolio in Venezuela. È lì che ha vissuto per molti anni insieme alla moglie, María Ramírez, fino a quando la necessità non li ha costretti a lasciarla.

Me llamo Melquiades, tengo 87 años y mi esposa 92 años. Nuestro único apartamento lo alquilamos para pagar medicinas y nuestra inquilina lo vendió a otra persona sin nuestro permiso, no recibimos ningún pago y no vendimos nuestro apartamento. pic.twitter.com/JXNoqhRxRs — Melquiades Nonagenarios (@MelAlvarado5) October 16, 2023

L'inquilina

A prendere la casa in affitto è stata Gémina Campos, una ex consigliera comunale di Baruta. Solo apparentemente un'inquilina affidabile: la donna ha espropriato la proprietà ai due anziani e l'ha rivenduta. Secondo il racconto del signor Alvarado, questa donna è attualmente in carcere per diversi reati, tra cui l'esproprio subito dalla coppia novantenne, che ora non ha più la fonte di reddito necessaria a coprire le spese mediche. Tuttavia, pur avendo dimostrato di essere proprietari della loro casa, non sono riusciti a recuperarla. «Nei nostri ultimi anni di vita siamo rimasti senza casa», ha chiosato commosso l'uomo.

L'aiuto dai social

Melquiades ha chiesto l'aiuto degli utenti dei social affinché le autorità venezuelane gli restituiscano l'appartamento e concluso il suo messaggio sostenendo di temere per la sua incolumità perché, nonostante la consigliera sia in carcere, suo marito è libero: «Temo che mi dicano che suo marito è una persona influente. Voglio solo entrare in casa mia». Non sorprende che la sua richiesta sia diventata virale con oltre 716.000 visualizzazioni e commenti di ogni tipo, la maggior parte dei quali con messaggi di incoraggiamento.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 15:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA