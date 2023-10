Nonnina chiama la polizia perché si sente sola, gli agenti Luca e Salvatore vanno da lei e le cucinano gli spaghetti

di Redazione web

Quando sabato mattina è arrivata alla Polizia la telefonata di un'anziana, gli agenti non ci hanno pensato due volte a precipitarsi in via Monte di Dio. Una volta lì, sulla collina che sovrasta piazza del Plebiscito a Napoli, hanno trovato una donna in buona salute, ma decisamente bisognosa di compagnia. È stata proprio lei, una volta accolti in casa i poliziotti Salvatore e Luca, a spiegare di sentrsi molto sola.

Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale della Questura partenopea sono arrivati in via Monte di Dio intorno all'ora di pranzo.

A immortalare il momento, una foto scattata dagli agenti Luca e Salvatore e poi pubbblicata dai profili sociald ella Questura di Napoli.

