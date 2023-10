Destinato a morire alla nascita, nonno Francesco compie 100 anni (e sta benissimo). Il segreto? «Mi sono sempre fatto gli affari miei»

di Redazione web

Il segreto per vivere 100 anni? «Mi sono sempre fatto i fatti miei». Parola di nonno Francesco Mariconda, che mercoledì 4 ottobre ha soffiato sulle tre candeline. A circondarlo, non solo l'affetto della sua numerosa famiglia, fatta da tre figli, nipoti e una marea di pronipoti, ma anche da quello di tutta la comunità di Santo Stefano del Sole, comune dell'Irpinia dove oggi vive, e Santa Lucia di Serino, dove è nato un secolo fa. E pensare che, a causa di una malformazione alla nascita, i medici avevano dato a Francesco non più di qualche anno di vita.

Nonno Francesco, 100 anni in ottima salute

In barba alle previsioni, come si legge su Irpinianews, nonno Francesco ha raggiunto i 100 anni in perfetta salute, tanto che alla sua veneranda età assume solo un farmaco di prevenzione.

Il segreto

Oggi il signor Mariconda passa le sue giornate circondato dall'amore della numerosa famiglia, e non disdegna una passeggiata in paese per vedere gli amici: come dice lui, camminare allunga la vita. «Andrebbe studiato per capire il segreto di una tale tempra e longevità», conclude la nipote.

