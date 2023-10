Nonnina di 104 anni si lancia con il paracadute da 4.100 metri: «È stato meraviglioso». Il video incredibile

di Redazione Web

Dorothy Hoffner, una donna americana di 104 anni compiuti, si è lanciata con il paracadute da un aereo a più di 4.000 metri di altezza insieme a un istruttore con l'obiettivo di ottenere il nuovo Guinness World Record per la persona più anziana a praticare paracadutismo. Dorothy ha lasciato il suo deambulatore a terra e si è preparata per il lancio, secondo quanto riporta The Guardian.

Il record precedente era stato ottenuto dalla 103enne Linnéa Ingegärd Larsson, proveniente dalla Svezia, ma Dorothy non si è fatta spaventare. Il suo primo lancio con il paracadute risale a quando aveva 100 anni. Poi, una domenica, l'anziana è salita sull'aereo, uno Skyvan, con un po' di supporto e quando finalmente l'aereo è decollato ha gridato «Andiamo, andiamo, Geronimo!».

Compie 117 anni e festeggia insieme alla sorella di 107: «Mangia bene e credi in Dio è l'elisir di lunga vita»

Giuliano a 4 anni era il «bambino più forte del mondo» con i suoi video virali, poi è scomparso dai social. Ecco com'è oggi

Il volo e i progetti per il futuro

La prima volta che ha fatto paracadutismo, Dorothy ha rivelato di aver avuto bisogno di una "spintarella" per lanciarsi dal velivolo, ma questa volta ha avvertito il suo istruttore e ha insistito di voler guidare lei stessa il salto da 4.100 metri.

L'anziana è rimasta calma e composta anche quando i portelloni dell'aereo si sono aperti rivelando i campi al di sotto, poi ha fatto qualche passo e si è lanciata di testa per poi fare una capriola e stabilizzarsi con la pancia verso il terreno.

Il volo è durato sette minuti, compresa la discesa con il paracadute aperto.

Dopo l'impresa, Dorothy Hoffner, che compirà 105 anni a dicembre, si è detta pronta per nuove sfide, magari un giro in mongolfiera: «Non ci sono mai stata!»

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Ottobre 2023, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA