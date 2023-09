Compie 117 anni e festeggia insieme alla sorella di 107: «Mangia bene e credi in Dio è l'elisir di lunga vita»

di Redazione Web

Un nuovo Guinness World Record per la persona più anziana del mondo ancora in vita è in arrivo per Cicera Maria dos Santos, se la data di nascita indicata sulla sua carta di identità (23 settembre del 1906) verrà confermata ufficialmente.

Un compleanno senza dubbio da festeggiare, anche dopo 117 anni e forse soprattutto a causa di quel numero. Accanto a Cicera si trova sua sorella, di 107 anni, entrambe originarie del Brasile.

Il record precedente era di 106 anni, detenuto dalla spagnola Maria Branyas Morera.

Il segreto della longevità

Cicera Maria dos Santos ha celebrato con sua sorella e il resto della sua famiglia e una torta coloratissima con le tre candeline ad indicare la sua età. Sarebbe stato certamente impossibile aggiungere una candelina per ogni anno. Le due sorelle incredibilmente longeve hanno svelato ai media locali il loro segreto:«Siamo in pace con il Signore. Chi può fare più di Dio?» ha affermato Cicera, mentre sua sorella ha aggiunto quanto sia importante l'alimentazione, specialmente il consumo di patate e fagioli.

Cicera e sua sorella hanno vissuto in Brasile, in campagna, per la maggior parte della loro vita, secondo quanto riporta il DailyMail. Hanno poi raccontato della schiavitù a cui la loro famiglia era sottoposta, qualche generazione prima, ma le sorelle sono sopravvissute a tutto, anche al Covid. «La più grande gioia è poter essere qui a celebrare con loro», ha affermato Ruan, il nipote.

