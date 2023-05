Dieta per vivere a lungo: mangiare poco e cena quando c'è ancora luce. Dalla mima-digiuno al time-restricted eating

Come insegnava Ippocrate, il cibo è la medicina del corpo. E proprio dall'alimentazione viene la formula dell'elisir di lunga vita: mangiare poco, in intervalli limitati, e mai troppo tardi la sera per vivere a lungo e in salute. Gli esperti della Società italiana di medicina interna sintetizzano così suggerimenti tratti da un’estesa revisione della letteratura dedicata all'impatto dell'alimentazione sulla longevità sana. Oggi i meccanismi dell'invecchiamento sono noti, come lo sono le principali strategie per contrastarlo, a partire proprio dall'alimentazione.

Una delle più importanti è proprio l’alimentazione contenuta, ma comunque ricca di tutti i nutrienti essenziali. «Limitare l’apporto di cibo infatti fa entrare le cellule in modalità ‘protezione’ e questo consente loro di resistere meglio agli insulti esterni; allo stesso tempo le cellule ‘a dieta’ soddisfano le proprie necessità attraverso una sorta di auto-cannibalismo (autofagia) delle componenti invecchiate e poco funzionali. In pratica dunque la restrizione calorica attiva una sorta di ‘pulizia interna’ (come quella che si fa periodicamente sull’hard drive del computer) che, oltre a rimuovere componenti deteriorati e potenzialmente pericolosi, stimola anche la rigenerazione cellulare», spiegano gli esperti.