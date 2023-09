Michelle Hunziker, pronta per l'allenamento: «Per sopportare con forza le prove della vita»

di Redazione web

Michelle Hunziker non si smentisce mai. Iperattiva, impegnata tra famiglia e lavoro, la showgirl non perde l'occasione per allenarsi. Cintura blu di Karate Kyokushinkai, gli allenamenti della showgirl vanno dai combattimenti agli allenamenti in palestra con attrezzi, come quelli condivisi oggi su Instagram con i suoi fan.

Quando non si occupa del nipotino a tempo pieno, ecco cosa fa la conduttrice.

«Una schiena forte, sinonimo di salute e anche sopportare con forza le prove della vita», ha scritto Michelle Hunziker mentre allena con due pesi le spalle e la schiena. La showgirl, però, gli allenamenti principali che fa alle braccia sono quelli che dedica al piccolo Cesare, il suo nipotino, figlio di Aurora Ramazzotti.

Pazza per il neonato, Michelle Hunziker trascorre giornate intere con il piccolo, soprattutto quando la figlia, avuta con Eros Ramazzotti, è lavorativamente impegnata.

Per i fan, la conduttrice dimostra sempre con molto coraggio i suoi stupendi 40 anni. Michelle Hunziker, infatti, da quando è diventata nonna lo scorso 30 marzo ha raggiunto una audiance che coltiva la passione per il suo essere giovane nonostante appunto già nonna e «sempre stupenda». «Spiegaci il tuo segreto di bellezza», le scrivono gli utenti sui fan.

