«Fitness, ecco il mio segreto per sembrare più giovane ogni anno»

Invecchiare non fa paura: è il messaggio di Gym Tan, una incredibile mamma californiana che sfoggia i suoi eleganti e giovanili look sul suo account TikTok.

Gym Tan è una donna e mamma di 63 anni che si scaglia contro gli stereotipi tipici della sua età. Non si fa spaventare dal tempo che passa, e non permette a quel fatidico numero di decidere come vestirsi o come vivere: «Questi sono i miei 63 anni. Indossa ciò che ti fa sentire bene», scrive in uno dei suoi video mentre indossa un tubino nero mozzafiato, come riporta il DailyMail

Una donna fiera, che affronta ogni giorno con energia e spiega con entusiasmo quale sia il segreto del suo elisir di giovinezza.

Il segreto della giovinezza

Gym Tan, originaria di Singapore, racconta la sua storia mentre applica con semplicità il trucco sul viso: lavora da tanti anni nella moda, sposata e con due figlie, è rimasta stupita nel vedere il modo di vestire di tante persone della sua età.

Da qui la sua risoluzione: dimostrare che lo stile non si ferma ai vent'anni. Qual è dunque il suo segreto? La passione di Gym Tan per il fitness è sicuramente parte della soluzione: mantenersi giovani vuol dire prendersi cura del proprio corpo.

«Corro di più e con meno fatica ora che quando avevo vent'anni. Non abbiate paura di invecchiare, la vita può davvero migliorare», scrive sul suo profilo TikTok, mentre si dedica al suo jogging quotidiano.

Corpo e mente

Il corpo, naturalmente, non è il solo ad aver bisogno di cure, e l'attitudine positiva rispetto all'età è ciò che vuole insegnare tramite i suoi contenuti.

Confessa di aver passato anche lei un periodo difficile dopo aver compiuto cinquant'anni e di aver pensato che stesse per avvicinarsi, inesorabile, la "data di scadenza".

Poi, il risveglio: «Ho compiuto 60 anni, poi 61, e poi mi sono resa conto che non c'è nulla da temere».

In molti dei suoi video è presente anche sua figlia, con cui scambia outfit e da cui si fa truccare. «62 e 23 anni: lo stile non ha età» è il testo, mentre mamma e figlia sfoggiano lo stesso outfit: un body aderente con schiena scoperta, pantaloni neri e un sorriso smagliante con le labbra tinte di rosso.

Insomma, il messaggio è chiaro e Gym Tan ne è la dimostrazione: niente paura di invecchiare, prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente e indossate ciò che più vi piace.

