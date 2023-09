«Gli inglesi lavano l'asciugamano solo una volta l'anno»: lo studio choc. Ogni quanto andrebbe fatto? Il consiglio degli esperti

di Redazione web

Avvolgersi in un asciugamano fresco, pulito e soffice dopo la doccia è per molti un'ovvietà. Tuttavia, non è così per tutti. In molti, infatti, non lavano spesso i propri asciugamani. Secondo uno studio inglese, quasi due milioni di britannici non lava gli asciugamani per un anno. Quasi due milioni di cittadini del Regno Unito, infatti, hanno ammesso di lavare i propri asciugamani solo una volta all’anno. Tuttavia, è interessante sapere che gli asciugamani, secondo gli scienziati, non vanno cambiati tutti i giorni.

Lo studio inglese sulle asciugamani

Nonostante vi si depositi sopra sporco, funghi e batteri, secondo gli esperti di Showers to You, rivela il Daily mail, quasi due milioni di persone nel Regno Unito lavano gli asciugamani del bagno solo una volta all’anno. La ricerca, inoltre, ha dimostrato che quasi un residente britannico su dieci intervistati lava gli asciugamani del bagno due volte l’anno, il che equivale a oltre quattro milioni di persone. È stato riscontrato, poi, che gli uomini sono cinque volte più propensi a lavare i loro asciugamani solo una volta all’anno, con il 5% degli uomini intervistati che ammette di effettuare una pulizia annuale, rispetto a solo l’1% delle donne. Un terzo delle persone intervistate mette gli asciugamani in lavanderia solo una volta ogni tre mesi, ovvero oltre 17 milioni di persone. Le città meno igieniche sotto questo punto di vista, secondo la ricerca, rivela il Daily Mail, sono Leicester e Glasgow.

Cosa suggeriscono gli esperti

Secondo gli esperti, sottolinea il tabloid britannico, gli asciugamani dovrebbero essere lavati dopo tre utilizzi. Ad ogni modo, l’ideale, in condizioni di sporco normale, sarebbe cambiare la biancheria due volte a settimana.

