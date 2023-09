Sardegna, il segreto della longevità è nascosta nei denti: ecco cosa è stato scoperto

La longevità umana è influenzata anche dai fattori genetici, come dimostrato da ricerche recenti. Un ruolo cruciale è giocato dal gene BPIFB4, nella sua variante LAV (Longevity Associated Variant), comunemente noto come "gene della longevità". Ed ecco spuntare il segreto che potrebbe portare all'ambitissimo elisir di lunga vita. E si potrebbe essere celata proprio in casa nostra...

Il segreto dell'elisir di lunga vita

È stato scoperto che la proteina LAV-BPIFB4 ha il potenziale terapeutico di preservare la salute del cuore e contrastare le malattie cardiache, contribuendo a mantenere l'equilibrio delle cellule cardiache. Ma il dato più interessante è che la popolazione dei sardi che vive ben più della media italiana e mondiale, deve questa speciale caratteristica ai denti.

Il professor Germano Orrù del servizio di Biologia molecolare dell'Aou di Cagliari, insieme al suo team, ha studiato i batteri rilevati nella placca dentale degli avi dei sardi è emerso che mangiando meno carne e più verdure abitualmente, hanno un minor rischio di contrarre malattie cardiovascolari o autoimmuni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Settembre 2023, 17:17

