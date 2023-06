La dieta di Amantina, la donna più vecchia del mondo (123 anni) confessa il suo segreto: «Mangio uova sode ogni giorno»

di Redazione Web

Amantina dos Santos Duvirgem è nata il 22 giugno 1900, ed è la donna più vecchia del mondo. La nonnina dei record è originaria del Brasile e ha voluto condividere con tutti quale è il segreto per vivere così tanto. Amantina, conosciuta anche come Dona Júlia, non parla, ma sa farsi capire molto bene, soprattutto, da anni ha una dieta ben precisa che ha spiegato essere l'elisir della sua vitalità.

L'elisir di lunga vita

La 123enne mangia ogni giorno uova sode e Bolo de Polvilho, una tipica torta brasiliana a base di farina di manioca. Come riportato dall'assistente sociale Helen Cristina Pereira, Dona Júlia vive in una casa riadattata alle sue esigente a Serra Gaias, nello stato del Paraná.

La donna è assistita da Maria Edenir Lúcio, che è con lei da almeno 20 anni: «Non ha il diabete, mal di testa o ipertensione», ha dichiarato l'assistente sociale, «Dona Júlia non prende medicine e non ha i capelli grigi.

La festa

Per celebrare il traguardo, i funzionari di Tibagi, nel Paraná, le hanno organizzato una festa di compleanno con qualche giorno di anticipo. La festa si è tenuta nella sala della Cappella di São Sebastião. Nel corso della festa la dolce nonnina ha mangiato una bella fetta di torta e con l'aiuto di alcune persone ha anche fatto qualche piccolo passo di danza.

Sebbene la cifra da record, Amantina non è nel Guinness World Records perché non si conosce con esattezza la data di nascita e perché la donna non possiede un certificato che lo attesti.

L'attuale detentore del Guinness World Record come persona più anziana del mondo è l'americano-spagnolo Branyas Morera, che ha compiuto 116 anni il 4 marzo di quest'anno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 11:44

