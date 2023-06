Mamma e papà costringono il figlio di 10 mesi a mangiare il suo vomito, poi lo picchiano fino alla morte

di Alessia Strinati

I genitori hanno costretto un bimbo di appena 10 mesi a mangiare il suo vomito e lo hanno ucciso di botte. Gemma Barton, 32 anni, e Craig Crouch, 39 anni, avrebbero picchiato il piccolo Jacob Crouch più volte nel corso delle settimane, supportandosi l'uno con l'altra, fino a quando il bambino non è deceduto a causa delle numerose lesioni riportate.

Lite tra amanti dopo il sesso: «Mio marito è più dotato di te». Lui la uccide e nasconde il cadavere nell'ascensore

Lasciare il fidanzato e sparire, poi tornare come se niente fosse: l'ultima "moda" dei giovani. «Si chiama Zombie, crea ansia»

La morte

Secondo il referto medico il bimbo ha subito almeno 39 fratture costali in un minimo di quattro aggressione separate. I fatti risalgono allo scorso 30 dicembre 2020 e sono avvenuti nella sua casa di Foxley Chase, Linton, nel Derbyshire, nel Regno Unito, ma solo in questi giorni si sta tenendo il processo nei confronti della coppia che nega ogni responsabilità nella morte del piccolo.

I messaggi

Secondo l'accusa il bambino sarebbe stato picchiato ripetutamente per 6 mesi, aggredito con calci e pugni e definito come "diavolo" dai genitori, secondo quanto emerso dai tabulati telefonici e dai messaggi sugli smartphone della coppia. Nei messaggi la coppia si interrogava su come farlo smettere di piangere, parlavo di fargli mangiare il vomito. In altri messaggi la madre ha chiamato suo figlio una "piccola mer*a" e Crouch ha risposto dicendo: «Devi essere più dura con lui», parlando anche del fatto di fargli "il bagno nella candeggina.

L'accusa

I genitori dissero ai soccorsi di aver rinvenuto il piccolo nel lettino privo di sensi, ma una volta sul posto i paramedici hanno subito capito che il bambino era stato vittima di abusi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Giugno 2023, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA