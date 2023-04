Lasciare il fidanzato e sparire, poi tornare come se niente fosse: l'ultima "moda" dei giovani. «Si chiama Zombie, crea ansia»

di Redazione Web

Dal ghosting allo zombied. La nuova tendenza emersa su TikTok in campo sentimentale va ben oltre lo sparire improvvisamente mentre si frequenta una persona senza dare alcuna spiegazione (il ghosting appunto). La cantautrice Mariel Darling ha condiviso su TikTok l'ultima tendenza degli appuntamenti: essere "zombie".

La spiegazione

«È come il ghosting, ma torna dalla morte dopo un paio di mesi e ti colpisce», ha spiegato nel video con 1,5 milioni di visualizzazioni e 151.100 Mi piace. In pratica quelle stesse persone che scompaiono nel nulla, tornano come se niente fosse dopo mesi, proprio come degli zombie che resuscitano. In un video di follow-up Mariel ha aggiunto che gli appuntamenti a New York sono molto simili a un'apocalisse di zombie trovando l'appoggio di molti followers che hanno commentando parlando delle loro esperienze.

L'opinione degli esperti

«Può essere estremamente dannoso e confondere. Ha un impatto sulla fiducia in se stessi e lascia un forte senso di ansia e di abbandono, quindi quando quella persona riappare può dare un senso di speranza», ha affermato l'esperta al New York Post.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 11:13

