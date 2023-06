È morta Amy, la star di TikTok che raccontava la sua lotta all'anoressia. L'ultimo drammatico video: «Ho paura»

di Redazione Web

Aveva raccontato la sua malattia sui social ma purtroppo non ce l'ha fatta. Amy Eliis, 43 anni, ha scelto di condividere con video e altri contenuti su TikTok la malattia che la tormentava da tempo, l'anoressia. La donna raccontava la sua esperienza di questa malattia definita da lei paralizzante e lo faceva ai suoi 140.000 follower, fino a quando non è morta.

Baba Vanga, una delle previsioni per il 2023 si sta per avverare: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Bimbo di 8 anni perde le gambe per gli abusi dei genitori: costretto ad aspettare 5 ore a terra in aeroporto

L'ultimo video

Nell'ultimo video postato nel suo canale SavingAmyCymru spiegava di avere paura e pochi giorni dopo è deceduta. Ami aveva avviato una raccolta fondi, il suo scopo era arrivare ad avere 200 mila sterline con le quali avrebbe potuto avere delle cure specifiche, non previste dal sistema sanitario nazionale. La sua più grande paura era quella di morire senza un'adeguata assistenza.

La paura

Amy aveva postato un ultimo video in cui diceva: «Ho paura, non so cosa sta succedendo.

La denuncia

La 43enne aveva raccontato la sua storia, denunciando anche una grave mancanza di supporto. Più volte ricoverata in programmi di salute mentale che però non minavano ai disturbi alimentari, non aveva mai potuto curare adeguatamente la sua malattia. Amy sosteneva di essere stata lasciata sola in uno stato “poco dignitoso” per ore in un istituto che non sapeva come affrontare le sue condizioni. Così aveva scelto di parlare dell'anoressia perché nessuno finisse come lei. Il suo scopo era far diventare SavingAmyCymru diventi un ente di beneficenza e aiutare il prossimo, consapevole del fatto che per lei ormai le speranze erano molto poche.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Giugno 2023, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA