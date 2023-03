Baba Vanga, una delle previsioni per il 2023 si sta per avverare: ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

Una delle previsioni di Baba Vanga per il 2023 si sta per avverare. La veggente di origine bulgara, vissuta tra il 1911 e il 1996, ha lasciato ai posteri una serie di previsioni anno per anno. Previsioni spesso enigmatiche, ma c'è chi sostiene che in alcuni casi Baba sia stata in grado di vedere nel futuro. Per il 2023, tra le varie cose, aveva predetto una tempesta solare, che si starebbe verificando.

La tempesta solare

Gli scienziati spiegano che dopo un periodo di relativa tranquillità, l'attività del sole si sta riaccendendo e potrebbe avere delle conseguenze sulla Terra. Le esplosioni che si stanno verificando rilasciano picchi di energia elettromagnetica che possono interrompere vari sistemi, tra cui la rete elettrica e i segnali GPS. Questi episodi, noti come massimi solari, si verificano circa ogni 11 anni e in passato non hanno rappresentato una preoccupazione significativa, ma ora potrebbe essere diverso. La tempesta solare potrebbe causare massicce interruzioni di corrente, paralizzando i nostri sistemi di comunicazione e trasporto. A sua volta, ciò potrebbe portare al caos sociale e alle crisi finanziarie. Gli effetti di una tempesta del genere potrebbero farsi sentire per anni, causando sconvolgimenti diffusi nella nostra vita quotidiana.

Lo studio

Sulla base delle osservazioni fatte dalla dottoressa Erika Palmerio, c'è un filamento magnetico vicino all'equatore del Sole che è animato da un'enorme quantità di linee di campo magnetico. Ciò significa che presto potrebbe esplodere e inviare un'altra ondata di tempesta solare verso il nostro pianeta. Se una delle stelle prodotte dall'attività del Sole si spegnesse rilascerebbe un'enorme quantità di radiazioni ed energia magnetica che possono interrompere la comunicazione radio a onde corte sulla Terra e provocare una pericolosa tempesta solare. Tuttavia, non è chiaro se esploderà mentre è in vista della Terra o meno.

Le previsioni per il 2023

Baba Vanga in passato ha predetto con precisione molti eventi, inclusi gli attacchi terroristici dell'11 settembre, il disastro nucleare di Fukushima e l'ascesa dell'ISIS. Sembra anche che abbia previsto la pandemia di Covid. Nel 2023, oltre alla tempesta solare, ha previsto lo postamento dell'orbita terrestre, un'esplosione nucleare, la nascita di un uomo in un laboratorio e un attacco alieno.

