Divorzio e separazione in un solo giorno, via libera dalla Cassazione: come presentare domanda e i documenti

Un procedimento unico per separazione e divorzio, che permette alle coppie sposate entrate in crisi di presentare al giudice una domanda congiunta e cumulativa. Questo è quanto prevede la riforma Cartabia entrata in vigore lo scorso febbraio per lo scioglimento del matrimonio con uno scenario di maggiore stabilità degli accordi, in modo da evitare capovolgimenti futuri e incertezze della situazione economica, e per snellire le cause velocizzando i tempi. Ma in diversi tribunali la soluzione è stata osteggiata, tanto che è dovuta intervenirre la Corte di Cassazione.

