Divorzio, da oggi la separazione è fast: atto unico, basteranno 8 mesi

Divorziare, da oggi, sarà più semplice e, soprattutto, rapido. Entrano, infatti, in vigore, le nuove norme introdotte con la riforma Cartabia, tese ad accorciare i tempi procedurali a circa otto mesi. Ci sarà un unico procedimento per separazione e divorzio. Ed entro novanta giorni, il giudice istruttore dovrà fissare la prima udienza. Se è vero, dunque, che i tempi si ridurranno, lo è altrettanto che aumenterà, invece, la quantità di documenti da presentare. Occorrerà una panoramica sulla situazione reddituale e sarà prevista una condanna per risarcimento danni per il genitore o il coniuge che dovesse eventualmente celare alcuni dei propri redditi.

Ecco tutte le novità

Tra le novità per le coppie con figli, la presentazione di un piano genitoriale con le attività dei minori e un piano di visite. E i minori faranno sentire la loro voce: verranno, infatti, sempre ascoltati, per i provvedimenti che li riguardano. Una rivoluzione non da poco. E ancora da completare. Entro ottobre 2024 sarà istituito il tribunale «per le persone, per i minorenni e per le famiglie», che riunirà, in una realtà specializzata, ciò che invece, oggi, è ripartito tra tribunale ordinario, tribunale per i minorenni e giudice tutelare. Obiettivo, dare presto inizio alla nuova vita degli ex e dei loro figli, senza dolorose lungaggini.

