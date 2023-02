Diletta Leotta, pensiero all'ex Scardina (mentre è in diretta su Dazn): «Forza Dani»

di Redazione web

Diletta Leotta, impegnata nel derby Juventus-Torino , ha voluto mandare un pensiero al suo ex Daniele Scardina. Il pugile milanese è attualmente ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Humanitas di Milano.

Daniele Scardina in coma, il pugile operato d'urgenza alla testa dopo un malore in allenamento

La Leotta in un messaggio su Instagram, ha scritto «Forza Dani», in sostegno al pugile operato d'urgenza oggi alla testa dopo un malore in allenamento. Diletta Leotta ha scritto il messaggio mentre era in diretta su Dazn dall'Allianz per il derby della Mole.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Febbraio 2023, 23:17

