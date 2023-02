Daniele Scardina in coma, il pugile operato d'urgenza alla testa dopo un malore in allenamento

di Redazione web

Daniele Scardina in coma dopo un malore. Il pugile 30 enne, ex fidanzato di Diletta Leotta, si è accasciato durante l'allenamento e ha perso i sensi. È stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano in codice rosso dove è stato operato d’urgenza alla testa, riporta Il Messaggero.

Operato alla testa

È accaduto intorno alle 17 in un centro sportivo in via Fermi che fa capo a una catena di palestre. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Corsico (Milano), chiamati dai sanitari, l'uomo ha accusato un malore e ha interrotto l'allenamento, negli spogliatoi si è accasciato perdendo i sensi. Da stabilire se sia successo a seguito di un trauma da allenamento o se per problemi fisiologici pregressi o indipendenti dalla boxe.

Scardina non combatte dal k.o. subito ad opera del romano Giovanni De Carolis, sempre a Milano, da quasi un anno (era il 13 maggio 2022). Un match della categoria dei pesi medi che aveva riempito il Palalido. Poco più di due anni fa, era il 26 febbraio 2021, aveva battuto lo spagnolo Cesar Nunes, conquistando il titolo vacante supermedi dell’Unione Europea per k.o. tecnico. Il 24 marzo dovrebbe debuttare nei mediomassimi in un match in programma all'Allianz Cloud di Milano.

