Marito confessa: «Non aiuto mia moglie con le faccende domestiche». La motivazione conquista tutti

«Non aiuto mia moglie con le faccende domestiche». Inizia così il racconto di un corriere che, dal suo furgoncino delle consegne, spiega ai suoi follower su TikTok che non supporta sua moglie quando si tratta di fare le pulizie o tutto ciò che si presume in casa, sia compito della donna. Essere d'aiuto in casa, infatti, vuol dire tante cose: prendersi cura dei propri spazi e dei propri cari, senza dare per scontati ruoli in famiglia.



Il racconto dell'uomo, però, continua con un risvolto del tutto inaspettato. La motivazione stupisce i fan a tal punto da complimentarsi con l'uomo e con il suo modo di pensare. Ecco perché.





«Non aiuto mia moglie»

Junior Minton, di Dallas, Texas, vive con sua moglie Brittany e quattro figli, ed è noto sui social proprio per parlare della sua vita familiare.

Ecco perché

La storia prende una svolta inaspettata quando spiega che la sua ragione era tutt'altro che maschilista: «Non la aiuto perché faccio quello che dovrei fare come padre e marito: cucino. Pulisco. Faccio il bucato. Mi prendo cura dei bambini. Non posso "aiutare" mia moglie a fare queste cose perché sono anche il mio lavoro. Cambia il modo in cui parli, cambia il modo in cui pensi, cresci e sii uomo», ha poi concluso rivolgendosi al suo pubblico maschile.

