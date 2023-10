Si scaglia contro la polizia: «Mio marito è un brav’uomo, anche se non paga l’affitto». Donna portata in commissariato

Una moglie ha cercato di difendere il marito, per lei innocente. Si è scagliata contro la polizia a Baldo degli Ubaldi dopo l’invito a seguirli in commissariato. «Mio marito è un brav’uomo, anche se non paga l’affitto». Queste le parole della donna dell’individuo ricercato a Via Graziano.

<h2>I rinforzi<h2>

Alle ore 22.00 la comparsa delle prime due pattuglie sotto il palazzo accompagnata da un’ispezione del piano terra. Alle 23.30 l’arrivo, dopo richiesta, di una terza volante.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 08:10

