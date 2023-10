Strangola la moglie mentre dorme, poi si getta dal balcone e si difende: «Non volevo ucciderla, sono sonnambulo»

di Redazione web

Un vero e proprio incubo ad occhi aperti. Protagonista di questa surreale storia è una coppia del Bresciano. Il marito ha avuto un «attacco di sonnambulismo». Nel cuore della notte ha tentato di uccidere la moglie ma quando si è svegliato ha realizzato cosa stesse facendo. Il conseguente choc ha fatto sì che l'uomo si buttasse dal balcone di casa. Le sue condizioni? Ora è salvo ma sarà processato con l'accusa di tentato omicidio della consorte. Il 58enne della provincia di Brescia l'episodio risale alla notte del 4 gennaio 2021.

Attimi di paura

La coppia è incensurata e l'episodio risale alla notte del 4 gennaio 2021.

Le indagini

A indagare sono stati i carabinieri di Breno. Stando agli accertamenti il 58enne, un operaio, avrebbe agito in preda a un improvviso sonnambulismo che per qualche minuto gli avrebbe ottenebrato la coscienza. «Non avevo alcuna intenzione di uccidere», è stata la sua versione. Una volta dimesso dall'ospedale, al 58enneè stato notificato un divieto di avvicinamento nei confronti della donna. Durante le indagini una perizia disposta dal gip ha concluso per una sua piena capacità di intendere e di volere sia al momento dei fatti sia in seguito, e per la sua imputabilità. Il 14 dicembre sarà chiamata a deporre la parte offesa.

