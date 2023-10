Muore la moglie, papà diventa sacerdote e il figlio va in Seminario: «Me lo ha suggerito lei prima di lasciarci»

di Redazione web

Alfredo Caruso, 68 anni, ex impiegato al comune di Adrano, dopo la morte di sua moglie ha scelto di diventare sacerdote: ha appena ricevuto la nomina di vice parroco a Belpasso. Contemporaneamente, il figlio Daniele ha cominciato un percorso di 3 anni in seminario, ascoltando la sua vocazione. Un percorso particolare, inusuale, che dimostra come la fede possa ancora manifestarsi quando si affrontano le avversità.

Come riporta Repubblica, padre Alfredo Caruso ha commentato così la sua scelta e quella di suo figlio: «Vi stupisce? Ma i cristiani devono andare controcorrente»

La storia di Alfredo e Daniele

La vocazione si è manifestata prima ad Alfredo Caruso: dopo la morte dell’amata moglie Rita (con cui condivideva il percorso Neocatecumenale), Alfredo ha scelto di entrare in seminario. Così facendo, ha maturato un cammino spirituale che ha raggiunto il suo apice il 7 ottobre, giorno in cui ha ricevuto la nomina di sacerdote dall’arcivescovo metropolita Luigi Renna.

Successivamente, uno dei figli di Alfredo, Daniele Caruso (35 anni), un grafico pubblicitario, ha maturato la scelta della vocazione religiosa. Il primo ottobre è entrato in seminario a Roma e il 7 ottobre è tornato a casa per partecipare all’ordinazione sacerdotale di suo padre.

Alfredo, dopo 23 anni di diaconato e dopo il periodo in seminario a Catania, ha realizzato il suo sogno: sul piano tecnico-giuridico potrà diventare un prete perché è un vedovo, dunque è in linea con le normative contenute nel Codice di Diritto Canonico.

In questa vicenda, ovviamente, ha avuto un ruolo importante Rita Monachino (morta nel 2019), moglie di Alfredo e mamma di Daniele. Come ha raccontato lo stesso figlio Daniele, la morte della madre ha avuto un’influenza significativa nella sua scelta. E nel caso di Alfredo è stata proprio la moglie Rita a suggerire (prima della sua scomparsa) la futura via del sacerdozio.

Nella loro terra la religiosità cattolica è molto radicata.

