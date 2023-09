Kevin Boateng si è battezzato a 36 anni: «Gesù è vita». La cerimonia e poi la gioia sui social

di Redazione web

Kevin Prince Boateng si è battezzato per la prima volta a 36 anni e ha voluto immortalare il momento di questa grande emozione con alcuni scatti che ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. L'ormai ex calciatore sta vivendo un periodo di profondi cambiamenti: prima il ritiro dal calcio giocato annunciato a giugno dello scorso anno e, poi, la separazione dalla moglie Valentina Fradegrada con la quale si era sposato nel 2022.

Kevin Prince Boateng ha abbracciato la fede cristiana e l'ha voluto testimoniare con alcune foto sul proprio profilo Instagram. L'ex calciatore si trova su una spiaggia con un sacerdote che, però, non si sa se sia cattolico o meno, dato che, non indossa nessun tipo di abito religioso, entra in acqua e sistema le mani incrociate sul proprio petto, poi, l'immersione e, infine, l'abbraccio con il sacerdote e la benedizione finale.

Boateng, poi, posta una foto in cui sorride con lo sguardo rivolto verso il cielo e scrive: «Apocalisse 3:20 - E sta a NOI aprire la Porta o no. GESÙ è la via, la verità e la vita».

Il post ha riscosso moltissimo successo tra i fan dell'ex attaccante che hanno lasciato migliaia di like e commenti molto affettuosi ed emozionati.

La separazione da Valentina Fradegrada

Kevin Prince Boateng sembra che al momento desideri pensare solamente alla propria pace interiore, infatti, dopo la separazione dalla modella Valentina Fradegrada (con la quale è stato sposato poco più di un anno), non si è più fatto vedere con altre nuove fiamme.

