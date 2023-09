Melissa Satta e Matteo Berrettini alla cena di gala della Ryder Cup, i due smentiscono le voci di crisi (mano nella mano)

Eleganti, disinvolti, bellissimi. Melissa Satta e Matteo Berrettini arrivano nella splendida cornice delle terme di Caracalla dove questa sera è stata organizzata una cena di gala esclusiva per 1000 ospiti della Ryder Cup e i flash sono tutti per loro. Mano nella mano, come sempre coordinati anche nel look, la showgirl e il campione di tennis appaiono innamorati più che mai. Entrambi elegantissimi, lei divina in smoking nero, spazzano via così le voci di una crisi di coppia. La Satta domani presenterà la cerimonia di apertura del torneo al Marco Simone golf club: “Sono molto emozionata ed orgogliosa per questo ruolo”, ha confessato. Lui, di poche parole, (anche un po’ infastidito) lascia che l’attenzione sia tutta per la sua bella: “Lascio parlare lei”, dice laconico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Settembre 2023, 08:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA