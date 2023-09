Matteo Berrettini parla dopo l'infortunio agli Us Open: «Sono in contatto con i medici. Ora aspetto»

di Redazione web

Dopo il grave infortunio in campo agli Us Open e il ritiro, il tennista romano Matteo Berrettini ha affidato a un post Instagram la sua frustrazione e il suo dolore per quanto accaduto negli Stati Uniti: «Di certo non è il modo in cui speravo si concludessero gli US Open». Poi gli aggiornamenti sul suo stato di salute. Al momento nessuna certezza, e la sua presenza alla Coppa Davis pare essere a rischio.

Come sta Matteo Berrettini

Il campione 27enne ha spiegato ai suoi follower:«Da quando ho lasciato il campo ho lavorato a stretto contatto con esperti medici. Ora stiamo aspettando i risultati dei controlli effettuati per determinare i prossimi passi da compiere».

Il tennista romano si era fatto male alla caviglia durante la partita contro il francese Arthur Rinderknech durante il match del secondo turno agli Us Open di tennis negli Stati Uniti.

Volandri: Berrettini rischia la Coppa Davis

«È difficile oggi pensare di vedere Matteo Berrettini in Coppa Davis a Bologna». Prudente e realista il capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis Filippo Volandri, ospite negli studi di SuperTennis, che non esprime verdetti definitivi sulla presenza del romano.

«Matteo si stava rimboccando le maniche, stava tornando a dare delle priorità importanti - ha detto Volandri -. Stava cambiando qualcosa per rientrare. Questo gli riporta giù il morale, ma sono infortuni dovuti alla casualità. Noi conosciamo Matteo, sa guardarsi dentro e prendere anche dalle persone che gli stanno vicino l'opportunità di

andare avanti», ha concluso.

