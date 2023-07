Matteo Berrettini, Melissa Satta lo sostiene anche fuori dal campo: «Perfino qui tifiamo per te»

di Redazione web

Melissa Satta si trova a Wimbledon per sostenere il fidanzato Matteo Berrettini durante il torneo di tennis, nel sobborgo londinese. Il Grande Slam giungerà a termine il 17 giugno e Matteo Berrettini sta regalando delle bellissime performance ai fan e agli spettatori accorsi a vedere le partite. Tra i fan più che lo sostengono maggiormente c'è sicuramente Melissa Satta che, quando può, fa il tifo per lui dagli spalti, come accaduto durante la partita (vinta) contro Zverev.

Purtroppo, alcune volte non può presenziare di persona durante il torneo, ma questo non la ferma nel fare il tifo per il fidanzato.

Matteo Berrettini, Melissa Satta soffre per lui in tribuna: quasi in apnea prima di esultare per la vittoria

Matteo Berrettini, Melissa Satta super tifosa a Wimbledon e amore a gonfie vele: il dettaglio che non sfugge ai fan

Melissa Satta non si perde neanche una partita del suo Matteo Berrettini e se non può essere presente per tutta la durata del torneo, la showgirl trova sempre un modo per fare il tifo per il suo fidanzato. Matteo sta conducendo un bellissimo torneo, ricco di emozioni e di sorprese e Melissa ha trovato una simpatica idea per guardarlo giocare, nonostante gli impegni di lavoro.

La conduttrice, ieri sera, si trovava in un ristorante insieme ai suoi amici per passare una serata piacevole in loro compagnia, senza però dimenticare il suo fidanzato. Una delle sue amiche ha scattato una fotografia, postata poi come storia su Instagram, in cui mostra il tavolo, con tutti gli ospiti e un telefono in cui si poteva guardare la partita di Matteo Berrettini, in diretta da Wimbledon.

Insomma, l'amore di Melissa Satta per il tennista va oltre le distanze e lei trova sempre il modo per seguirlo e sostenerlo.

