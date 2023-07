Matteo Berrettini, Melissa Satta super tifosa a Wimbledon e amore a gonfie vele: il dettaglio che non sfugge ai fan

di Redazione Web

In prima fila. Chi avesse ancora dubbi sulla presunta crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta dovrà ricredersi. E' tutto ok tra i due e a confermalo è proprio l'ex velina di Striscia. Nelle sue stories Instagram, Meli pubblica il campo da tennis dove gioca il suo Matteo: Wimbledon, a due passi da Londra. Prima il campo, poi lo schermo con i due sfidanti: De Minaur e Berrettini. Insomma, non ci sono più dubbi: Melissa è volata a Londra per il suo nuovo fidanzato e procede tutto a gonfie vele. E in campo Berrettini continua a vincere: oggi 6-3, 6-4, 6-4 sull'australiano.

Proprio ieri, lo stesso Berrettini ha pubblicato un post relativo alla partita appena giocata e confermando di essere a Wimbledon, appunto. «Grato e felice di essere tornato. Sempre un piacere competere contro un grande amico Lorenzo Sonego» scriveva il campione al termine di un match durato tre giorni.

Matteo Berrettini sta vivendo un periodo buio della sua carriera: tra infortuni, sconfitte e ritiri, sembra che il talento del tennis italiano non riesca più a dare il meglio di sé in campo.

