Matteo Berrettini si ritira dal Queen's, hater (di nuovo) contro Melissa Satta: «Sei la causa dei suoi problemi»

Matteo Berrettini sta vivendo un periodo sicuramente buio della sua carriera: tra infortuni, sconfitte e ritiri, sembra che il talento del tennis italiano non riesca più a dare il meglio di sé in campo. Inoltre, l'atleta, ultimamente, si è ritrovato al centro del gossip per la sua storia con la showgirl Melissa Satta che, come il compagno, viene continuamente attaccata sui social. Gli hater sostengono, infatti, che sia la causa dei problemi del tennista. Ma andiamo con ordine.

In questo periodo, Matteo Berrettini e Melissa Satta proprio non riescono a trovare pace. Il tennista è alle prese con un periodo difficile nella sua carriera: il ritiro dal torneo Queen's (che aveva vinto nel 2021 e nel 2022), gli costerà caro nella classifica ATP e, poi, alle porte c'è Wimbledon (inizierà lunedì 3 luglio), uno degli Slam in cui Berrettini ha saputo dare il meglio di sé negli anni. Proprio per questo i suoi fan sono preoccupati: il tennista non sembra più se stesso e, stando agli hater, sarebbe colpa dell'influenza di Melissa Satta.



Già qualche settimana fa, la showgirl era intervenuta sui social per dire che era disgustata da alcuni commenti e addirittura minacce che riceve in continuazione solo per essere la compagna di un atleta che al momento non è al massimo della forma. Inoltre, Melissa era anche intervenuta a Le Iene dove, proprio sull'argomento, aveva tenuto un monologo. Discorso che, però, evidentemente, non è proprio stato ascoltato. Dopo il ritiro di Berrettini dal torneo di Londra (per motivi non specificati), gli utenti social sono tornati ad attaccare Melissa.

Le critiche social

Melissa Satta è stata presa di mira su Twitter dopo il ritiro di Berettini da un'importante torneo britannico nel quale si sarebbe dovuto riscattare. Sui social sono apparsi commenti del tipo: «Sei la causa dei suoi problemi», «È finito come sportivo, la patata della Satta ha vinto» oppure ancora «È stata lei a dargli il colpo di grazia».

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 20:40

