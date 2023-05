Matteo Berrettini e Melissa Satta sempre più innamorati, ma gli hater incalzano: «Che brutta fine hai fatto»

di Redazione Web

Sorridenti e felici. Matteo Berrettini e Melissa Satta sono sempre più innamorati e, ora non si nascondono più. Post, scatti, foto: i due sono sempre più vicini e si mostrano agli eventi mano nella mano. E non solo. Su Instagram, tra stories e post, la modella e il campione di tennis appaiono splendenti. «Fantastico weekend per la Formula1 a Montecarlo» scrive la bellissima sarda, pubblicando foto accanto al suo Matteo con cui ha trascorso alcuni giorni.

Gli applausi e le critiche

Piovono commenti al miele sotto gli scatti dei due in barca e poi alla gara di formula 1. «Sono meravigliosi», «Stupendi», «Siete bellissimi» si legge sotto i post.

