Matteo Berrettini e Melissa Satta mano nella mano sul red carpet del Festival di Cannes: il look total white

Melissa Satta e Matteo Berrettini si stanno frequentando da aprile, sono stati paparazzati molte volte per le strade di Miami, in America mentre passeggiavano insieme o erano comodamente seduti a cena. I due, tuttavia, non avevano ancora ufficializzato la loro relazione. Ma ieri sera a Cannes le cose sono cambiate.

La showgirl aveva postato delle storie su Instagram in cui mostrava i preparativi per l'evento esclusivo a cui era stata invitata a margine del Festival. Melissa Satta, tuttavia, non era sola a sfilare in passerella. Ad accompagnarla c'era il suo Matteo Berrettini.

Melissa e Matteo ufficializzano la loro relazione a Cannes

Melissa Satta, 37 anni, e Matteo Berrettini, 27 anni, hanno sfilato insieme al Red Carpet all'ingresso del galà dell'amfAR all'Hotel du Cap-Eden-Roc di Antibes, città vicino Cannes, in Francia.

La showgirl e il tennista hanno catturato i flash dei fotografi, abbinati nei loro abiti bianchi. Lei ha indossato un tailleur bianco ottico di Stella McCartney, mentre lui uno smoking color latte di BOSS, brand di cui Matteo Berrettini è principale testimonial.

Melissa e Matteo sorridevano ai flash e sono apparsi più complici che mai, segno che i pettegolezzi degli ultimi mesi non hanno scalfito minimamente la loro relazione, ormai ufficiale.

